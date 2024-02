State of Play | Physint | annunciato il ritorno di Hideo Kojima al genere stealth

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Colpo gobbo di Sony: non solo bimbi spiaggiati,affianca a Death Stranding 2 ilalloconnelloofSe crogiolarvi nelle esperienze quasi esclusivamente cinematografiche non fa per voi, gioite:, dopo Death Stranding 2 – On the Beach, ha aggiunto al mosaico dell’ultimoofun tassello da tanti atteso, ovvero ilalsotto il nuovo nome di. Prendendo lezioni da Nintendo, dunque, Sony ha concluso l’evento con una “ultima cosetta” che rimette il game designer sui binari che l’hanno reso famoso, paralleli alin carreggiata di Konami. La ...