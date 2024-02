Stadio di Milano | Fontana | “San Siro è la giusta collocazione”

Dopo l'infelice sfida al Borussia Dortmund in Champions League Gerry Cardinale è rimasto in città per affrontare i temi più importante rimasti sul ... (247.libero)

Jannik Sinner gioca l’ennesimo colpo che non ti aspetti. In tribuna a San Siro per assistere alla partita del Milan il tennista, fresco di vittoria ... (blog.libero)

Presentato in Comune a Milano il progetto dallo studio Arco Associati per convincere Inter e Milan a non lasciare San Siro ...'Il tecnico piacentino esprime un gioco tra i più apprezzati in Europa', ha detto De Siervo ROMA (ITALPRESS) - Il premio 'Philadelphia Coach Of ...Il premio Philadelphia Coach Of The Month di gennaio e' stato assegnato all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverra' ...