Squid Game 2 | Lee Jung-jae cerca vendetta nel primo teaser della serie Netflix

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ha svelato undell'attesa seconda stagionePochi minuti fa,ha svelato iltrailer ufficiale di2, seconda stagione dell'acclamato fenomeno globale. Unmisterioso Il filmato mostra il protagonista dello show, un Lee-jae dai capelli rossi, ricevere una telefonata mentre si trova in aeroporto: "Ti pentiraitua decisione" si sente. "Ti troverò. A qualunque costo", afferma il protagonista. Al momento non sono disponibili altri dettagli sulla tramastagione, ma è probabile si tratteràrididel ...

Attualmente non è stata ancora svelata la data di uscita prevista per l'arrivo del secondo capitolo della storia di Squid Game, serie che ha debuttato il 17 settembre 2021 e ha stabilito nuovi record. Il trailer pubblicato da Netflix mostra tutte le novità della piattaforma streaming nel 2024, e a concludere con il botto c'è Squid Game 2.