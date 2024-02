Squid Game 2 | cosa ci raccontano le prime foto

La seconda stagione di Squid Game è in arrivo. Questo è un dato di fatto. Il ritorno dell'entusiasmante K-Drama è stato ufficialmente confermato nel ... (panorama)

Attualmente non è stata ancora svelata la data di uscita prevista per l'arrivo del secondo capitolo della storia di Squid Game, serie che ha debuttato il 17 settembre 2021 e ha stabilito nuovi record ...Il trailer pubblicato da Netflix mostra tutte le novità della piattaforma streaming nel 2024, e a concludere con il botto c'è Squid Game 2 ...Ecco il primo teaser trailer di Squid Game Stagione 2 pubblicato da Netflix. Vediamo cosa è stato mostrato in questo brevissimo primo filmato ora online.