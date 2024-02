Sprocco Lanterna e Collina hanno presentato ricorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è la contrada che difende l’originalità della propria scenetta dialettale, mentre un’altra accende i riflettori su qualche parolaccia di troppo sentita sul palco. Non più proteste verbali, come quelle di domenica a teatro. Stavolta si fa sul serio, a suon di ricorsi. A presentarli sono state, amareggiate dall’esito della Scartocciata vinta da Marina. I biancocelesti dellapretendono chiarezza. "Da tre anni penalizzati per il tema – dice il presidente Silvano Benedetti – eppure anche quest’anno il nostro era inedito e originale, come da regolamento, mentre Marina ha preso spunto da un programma tv. Non c’è trasparenza, non si riesce a capire come vengono dati i voti sul tema. Idem l’interpretazione: i nostri attorialle spalle anni di teatro, non scordano le battute né balbettano, ...