Sportello della Cisl per il diritto alla salute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mancato rispetto dei tempi d’attesa previsti sulle impegnative, difficoltà nella prenotazione di visite ed esami, problemi in corso di visite o ricoveri, informazioni su esenzioni e ticket: dprossima settimana unoper ila Melzo, a cura, nella sede dell’associazione al 33 di via Agnese Pasta. Sarà aperto ogni martedì e mercoledì dalle 14 alle 17 (su appuntamento: fnpmelzo@.it) e completamente gratuito. "Seguiranno gli utenti - spiega Angelo Lavagnini, referentesezione - due nostre operatrici che hanno seguito un corso di formazione ad hoc. I problemi che i pazienti, in particolare anziani, incontrano in molte occasioni sono sempre maggiori. Servizi analoghi stanno per partire a ...