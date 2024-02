Sport e inclusione Basket integrato con Vis e Format A Carpi un evento regionale

A Firenzuola si impara l’inclusione attraverso lo sport. Si è concluso da poco il progetto educativo "Quale sport inclusivo", che l’Università dell’Età Libera del Mugello ha proposto nell’istituto ...La Chiesa fiorentina istituisce un coordinamento per la pastorale di inclusione, per accogliere e accompagnare le persone omosessuali e le loro famiglie. L'iniziativa, in linea con il magistero di Pap ...Roma, 31 gen. (askanews) – Inclusione al centro ed è subito gol! Torna per la seconda edizione l’evento sportivo di grande impatto sociale, “Sport, Movimento ed Inclusione”, con un gran finale il 3 fe ...