Spese scolastiche | contributi per 2 751 famiglie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono 2751 leche beneficeranno del "Pacchetto scuola" per l’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di un contributo destinato a sostenere la spesa delleper la frequenza scolastica dei figli, residenti a Prato, iscritti alle scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie. Il contributo spettante a ciascun studente beneficiario è di 157,99 euro fino ad esaurimento della graduatoria, per un totale di 434.630,49 euro. Per sapere se si risulta tra i beneficiari è necessario consultare l’elenco pubblicato sul sito del Comune di Prato https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/pacchetto-scuola/archivio6 0 247.html e ordinato per numero di protocollo. Il numero di protocollo è riportato in alto a sinistra sulla domanda cartacea e rilasciato al richiedente al momento della richiesta. Chi al momento della ...