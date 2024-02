Speed skating | Davide Ghiotto e Andrea Giovannini con ambizioni in Coppa del Mondo a Quebec City

Dal 2 al 4 febbraio andrà in scena l'ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull'anello di ghiaccio del Centre de glaces Intact Assurance di Quebec City, in Canada, calerà il sipario sul ...GANGNEUNG, South Korea, Feb. 1 (Xinhua) -- More than a few young athletes have risen to stardom after demonstrating their great potential as prodigies at the 2024 Gangwon Winter Youth Olympic Games ...Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – I World Skate Games, dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste le città di Nanchino nel 2017, Barcellona nel 2019 e Buenos Aires nel 2022, arrivano per la prim ...