Spazio | Valente Asi | “La diplomazia spaziale costruisce ponti sulla Terra”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il presidente dell'AgenziaItaliana: "Le attività scientifiche che si svolgonoStazioneInternazionale sono un ambiente in cui non esistono confini" La collaborazione nell'esplorazione. E su questo punto non ha alcun dubbio il professore Teodoro, presidente dell’AgenziaItaliana. "In realtà, abbiamo a che fare con questo