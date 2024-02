Spaccata nella notte ai danni di una barberia Niente contanti | ladro se ne va con tagliacapelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mirava con tutta evidenza ai, che non ha trovato, ilche intorno alle 2 dellatra martedì e ieri ha messo a segno unaaidellaVigevano Nertil che si trovaparte iniziale di corso Novara, a ridosso del centro storico cittadino. Così il malvivente si è accontentato di due macchinetteprofessionali del valore di alcune centinaia di euro. Deve essersi ferito perché il titolare del negozio, che ha scoperto l’accaduto ieri mattina alla riapertura, ha trovato tracce di sangue a terra. Per ill’azione è stata piuttosto agevole perché la porta a vetri del negozio non era protetta da una saracinesca. Così ha mandato in frantumi i vetri della parte inferiore della porta ed è ...