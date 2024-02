Sostenibilità | ' La transizione raccontata da chi la fa' il workshop di Istud Business School

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - 'Laecologica (da chi la fa). Errori ed ostacoli che richiedono nuove strategie delle imprese'. Questo il tema dell'appuntamento, in programma il prossimo 21 febbraio, con l'European Colloquium 2024, organizzato da, in diretta streaming online. A confronto i numeri uno di alcune imprese, professionisti, docenti universitari e tecnici. Adnkronos è tra i media partner. "Su temi come il green e lanon si può più rimanere neutrali, e il ruolo della ricerca e della diffusione culturale e scientifica diventano cruciali per incidere nel corpo vivo del dibattito del Paese - afferma Marella Caramazza, direttore generale di, la più antica scuola privata per la formazione manageriale - Il management è per noi una disciplina a forte orientamento sociale, che può giocare un ruolo decisivo nel generare impatto positivo a partire dalla definizione di nuovi modelli di, dalla valutazione degli investimenti, dalla definizione di nuove metriche e comportamenti attesi". Parlando del paradigma della passione per il green, Maurizio Guandalini, autore di 'LaEcologica (da chi la fa)' (), dice: "Si tratta di fulminei innamoramenti. Nostalgici addii. Inframezzati da mode. Disneyane narrazioni rituali, convenienza di brand facili. Occorre uscire dai vizi e costruire una identità verde. Mi piace ricordare quel detto padano ‘voltarsi indietro per andare avanti quando il pane era polenta'. La saggezza contadina dei saperi secolari insieme alla scienza potranno fronteggiare scenari di geoeconomia e geopolitica popolati dai decisori finali della rivoluzione energetica impegnati a duellare per il controllo delle materie prime e delle risorse del sottosuolo". Interverranno al, nella prima parte 'Il futuro entra in noi molto prima che accada ovvero dalla speranza all'ecoansia', Alessandro Marangoni, Althesys Strategic Consultants, direttore scientifico dell'Irex, e Valentino Piana, University of Applied Sciences Western Switzerland Valais e direttore Economics Web Insitute. Nella seconda parte dell'evento la tavola rotonda dal titolo 'La costruzione dell'identità sostenibile delle imprese' con Roberto Grossi, vicedirettore Generale di Etica Sgr; Massimiliano Braghin, presidente e Co-Founder Infinityhub Spa; Roberto Sancinelli, presidente e amministratore delegato di Montello Spa; Riccardo Bani, presidente di Teon; Romano Stefani, responsabile Area Mercato di Dolomiti Energia Spa; Aldo Fiorini, Chief Operations Officer Marcegaglia Carbon Steel Flat Division; Fabio Golinelli, Advanced Process and Technologies Manager Abb Electrification. Ilsi svolgerà online, mercoledì 21 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 (la partecipazione è gratuita; per iscriversi: www..it/-ecologica-2024/).