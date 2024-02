Sostegno a Sociale e Cultura Fondazione in prima linea Ha finanziato 52 progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oltre 641mila euro di risorse destinati asul territorio di Vigevano, circa il 12% dei 4 milioni e mezzo di euro che ladi Piacenza e Vigevano ha erogato per il 2023. Una disponibilità di fondi importante, anche in un momento di oggettiva difficoltà del Paese. "In materia di investimenti – spiega il presidente Roberto Reggi – abbiamo deciso di sottoscrivere delle quote di alcuni fondi di "private debt" e di titoli obbligazionari con un rendimento lordo annuo superiore al 4% che hanno prodotto elevati rendimenti". Laha deciso di stabilizzare la quota a disposizione delle erogazioni a 5 milioni e mezzo all’anno in modo da evitare i picchi dell’andamento congiunturale. In relazione a Vigevano e al suo territorio sono stati impiegati 641 mila euro adi 52 ...