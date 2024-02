Sorpresi alla guida di auto rubate e senza patente | due ragazzi denunciati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bologna, 1 febbraio 2024 - È fuggito in via Larga,vista dei, a bordo di un'rubata e. A causa della velocità ha poi perso il controllo del veicolo ed è scappato a piedi fino a quando non è stato fermato dai militari dell'Arma. Per questo un ragazzo di 18 anni, tunisino, disoccupato, in Italiafissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato del reato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e multato per averto. Il tutto è accaduto la notte di martedì 30 gennaio quando, verso l'1.30, una pattuglia del nucleo radiomobile ha incrociato in via Larga un’utilitaria bianca la quale,vista dei militari dell'Arma, ha immediatamente ...