Sorpresa Napoli | nuovo allenatore in pole per il post Mazzarri | arriva dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il campionato non è ancora terminato, ma il presidente Aurelio De Laurentiis pensa già al prossimodel. Per Walterl’avventura in casanon è ancora terminata, ma la dirigenza partenopea si sta già muovendo per trovare il suo erede per la prossima stagione. Per tale motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando già a farsi un’idea su chi dovrà occupare la panchina del club partenopeo durante il prossimo campionato. La lista sembra essere lunga, diversi profili di allenatori sono nel mirino. Ma il primoo sembra essere già aggiudicato, il tecnico indirettamente da un club dellaA. SSC, idea Gilardino come prossimoNonostante il ...