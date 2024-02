Sorpresa | il “mio“ treno è in orario Ma era quello prima in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Moroni Qualche giorno fa mi dirigo alla stazione a Porta Venezia per prendere o cercare di prendere il mio solitodelle 18.29. Toh, guarda che: ilsi presenta quasi in. Salgo a bordo con grande e inaspettato piacere. Quando mi presento, in casa mi guardano con una certa. Sembrano sul punto di chiedermi: "Ma come, sei già qui?". Questa specie di piccolo "miracolo" ferroviario ha una spiegazione molto semplice. Ilche precedeva il mio,delle 17.59, viaggiava con undi 20 minuti. Ho preso. Così, per lavolta dopo non so quanto tempo, sono arrivata a casa puntuale. Purtroppo il mioè sempre in. Silvia ...