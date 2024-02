Sophie Codegoni e Basciano | ritorno di fiamma | dove li hanno beccati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Personaggi TV. Dopo una tormentata separazione, pare chee Alessandroabbiano sotterrato l’ascia di guerra e siano pronti a riprovarci ma senza senza dirlo a nessuno. A rivelare la notizia È l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio di un utente che afferma di aver vistoe Alessandro insieme. Leggi anche: Veronica Peparini incinta, i commenti al veleno e la replica da applausi di lei Leggi anche: La giovane cantante italiana in ospedale: cos’è successo La fine della storia trae Alessandroe Alessandrosi sono conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello VIP. La loro relazione ha fatto sognare tantissimi fan della ...

Un utente ha segnalato di aver visto i Basciagoni insieme in un locale. Diventa sempre più reale l'ipotesi di un ritorno di fiamma.Sophie Codegoni è una mamma molto impegnata con il suo lavoro ma il tempo da dedicare alla sua bambina Celine lo trova sempre. L'influencer, infatti, è sempre in compagnia ...L'influencer, alle prese con la sua grande paura, prende in braccio la figlia e si fa le rampe a piedi ...