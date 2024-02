Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo vicini? Le segnalazioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– ovvero, i Basciagoni – si sono conosciuti e innamorati nella casa del Gf Vip, e da allora i due sono stati spesso al centro dell’attenzione. Prima per la plateale proposta di matrimonio cheha fatto alla suadurante il red carpet di Venezia, poi per la nascita della loro Celine Blu e infine per la loro separazione che tanto ha fatto discutere. A distanza di un po di tempo però, pare che le cose trasi stiano sistemando che ci sia un riavvicinamento in corso. In primis sono stati i fan della coppia a notare – da diversi giorni – dei segnali che fanno pensare che i due ci stiano riprovando. E ad alimentare ancora di più i sospetti sono state alcune...