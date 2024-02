Somministrato il primo vaccino contro il melanoma | un enorme passo in avanti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per la prima volta un paziente italiano ha ricevuto ilanti-: è l’inizio di un cambiamento senza precedenti nella lottail tumore. Il traguardo di unilè finalmente realtà anche in Italia: un paziente affetto da questo tipo di tumore si è reso volontario per la terza fase della sperimentazione, dopo gli incoraggianti risultanti delle prime duele recidive, in combinazione con la terapia immunologica Keytruda di Merck. Come funziona il preparato? Chi potrà accedervi, e quando? Ecco tutte le risposte. Si chiama Alfredo, ha 71 anni ed è un medico di base ilpaziente italiano a essere sottoposto alanti-cancro a mRna per la cura del. ...