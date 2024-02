Sogna una carrozzina elettrica | l’amico lancia la raccolta fondi online

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Casalfiumanese (Bologna), 1 febbraio 2024 – Il sogno di Luca Gualandi, 34enne di Casalfiumanese, tetraplegico da quando aveva 17 anni a causa di un incidente in moto, è una nuova. Un mezzo moderno, che gli restituisca la possibilità di muoversi in autonomia e di “andare dove voglio senza che nessuno debba spingermi e accompagnarmi”. Per aiutarlo a raggiungere i 12mila euro necessari all’acquisto, un suo amico, Matteo Baldissarri, ha deciso dire unasulla piattaforma Gofundme: la campagna è attiva da poche ore, ma ha già raccolto quasi 3mila euro. D’altra parte, quellaLuca da solo non se la può permettere. “Io lavoro part-time come disegnatore meccanico e la mamma non lavora perché si occupa di me full time – racconta –. Le spese ...