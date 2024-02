Soffocò la moglie malata terminale | condannato a 6 anni e 2 mesi I giudici | “Altruismo” e concedono l’attenuante del particolare valore morale e sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Non riuscivo a vederla in quello stato”. Così disse Francio Cioni quando il 14 aprile 2021 a Vignola (Modena) uccise laLaura Amidei, consegnandosi ai carabinieri. All’uomo,a 6e due, idella Corte d’assise di Modena hanno riconosciuto “del”. La coppia era spostata da 45e lui aveva assistito la compagna dall’inizio della malattia nel 2016 “con assoluta costanza e inesauribile dedizione”, con presenza giornaliera in ospedale e poi in casa, al limite delle proprie forze, come ricostruito nel dibattitto attraverso le testimonianze. I magistrati, nelle motivazioni, ...