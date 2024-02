Social | italiani disaffezionati alla politica? Le conversazioni dicono il contrario

Meloni ha guadagnato quasi 2 milioni di follower in un anno e punta a raggiungere Salvini . Schlein è l'unica leader a non avere TikTok. Renzi quasi ... (wired)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato il suo discorso di fine anno e di auguri per il 2024 in piedi, con un grande albero ... (secoloditalia)

I World Skate Games, dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste le città di Nanchino nel 2017, Barcellona nel 2019 e Buenos Aires ...Sui giornali, in tv e sui social sono in particolare tre i temi che animano il dibattito e il confronto. E' difficile fare una classifica dei temi più chiacchierati in Italia in questo momento, ...La Security Awareness Training Platform di Awaretrain è uno strumento per formare continuamente i dipendenti sui temi della cybersecurity. Include anche uno strumento per simulare attacchi di phishing ...