Skicross | Tomasoni e Zuech promossi a gara-2 ad Alleghe Deromedis assente in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ad(in provincia di Belluno) sono andate in scena le qualificazioni della decima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Ricordiamo che Simone, Campione deldi specialità, non partecipa all’evento a causa di un malanno di stagione. Un vero peccato per il fuoriclasse trentino, reduce dal successo di St. Moritz nel massimo circuito internazionale itinerante e desideroso di mettersi in mostra anche di fronte al proprio pubblico. Due italiani sono riusciti a entrare tra i migliori 32 e dunque ad accedere al tabellone principale dellache andrà in scena sabato 3 febbraio. Si tratta di Federico(11mo con un ritardo di 73 centesimi dal miglior tempo) e di Dominik...