Sinner | un solo rimpianto | “L’ho persa per sempre”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 febbraio 2024)si è sbottonato un po’ di più dopo aver vinto il suo primo Slam: con queste parole ha centrato dritto il punto. Non piaceperché è oggettivamente bravissimo a giocare a tennis. O perché è capace di beccare gli angoli giusti con una precisione millimetrica. Chirurgica, oseremmo dire. Jannikfa impazzire tutti perché, prima ancora che un campione, è un ragazzo pulito. Semplice, alla mano, di sani principi. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’etica del lavoro, oramai lo sanno anche i muri, fa parte dell’eredità che mamma Siglinde e papà Hanspeter gli hanno consegnato nel momento in cui, ancora giovanissimo, ha lasciato l’Alta Pusteria per trasferirsi a Bordighera. Era un adolescente ancora timido e impacciato, ma sapeva di voler sfondare nel mondo del tennis e, quindi, ha rinunciato a tutto per ...