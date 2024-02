Sinner regala una racchetta a Mattarella | “Un orgoglio essere qui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Parlo a nome della squadra, è un onorequi. Grazie al capitano abbiamo formato una squadra, portando la Coppa dopo 47 anni. Dobbiamo dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra, ci siamo tolti da una situazione difficile a Bologna. A Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, sentirci bene in campo edfelici. Abbiamo riso anche quando le cose non andavano bene. La Coppa ci ha portato tante emozioni”. Lo ha detto Janniknel suo intervento al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergioha ricevuto gli azzurri vincitori della Davis 2023. “Abbiano fatto una cosa importante per questo Paese”, ha aggiunto. “A Bologna abbiamo sofferto un po‘ – ha ricordato l’azzurro, vincitore degli Australian Open ’24 – Io non c’ero, poi a Malaga ho dato il mio ...