Sinner | Onore portare la Davis in Italia dopo 47 anni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "E' unessere qui per me e per tutta la squadra equi un successo giunto47, raggiunto con grande sacrificio. Siamo tutti ragazzi normali, ognuno con sue caratteristiche, siamo riusciti a fare una cosa molto bella per noi e anche per questa nazione.Bologna, dove io purtroppo non c'ero, dove abbiamo sofferto. C'è da dare credito anche a Matteo (Berrettini, ndr) che ha dato sempre il suo sostegno alla quadra. Poi a Malaga sono riuscito a dare il mio contributo". Lo dice un emozionatissimo Jparlando a nome di tutta la squadrana vincitrice della Coppa2023 ricevuta al Quirinale dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella. "La cosa più ...

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "E' un onore essere qui per me e per tutta la squadra e portare qui un successo giunto dopo 47 anni, raggiunto con grande sacrificio. Siamo tutti ragazzi normali ...È dedicata al campione di tennis Jannik Sinner l'ultima invenzione dolciaria del maestro pasticciere di Campi Salentina Angelo Bisconti. Dopo il «Pasticciotto Obama», ...Roma, 01 febbraio 2024 "Per me è stato un onore essere qua. Sono occasioni per dire grazie, non solo al Presidente ma a tutte le persone che hanno seguito il tennis e che stanno cominciando a giocare" ...