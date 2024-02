Sinner non va a Sanremo | “faccio il tifo… Da casa”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) caption id="attachment 352027" align="alignleft" width="300" Jannik/caption"il tifo da" risponde sinteticamente Jannikalla domanda di una giornalista sul festival die la sua possibile partecipazione, di cui molto si è parlato in questi giorni. I presenti applaudono alla battuta."No guarda è un evento bello ma qui sto facendo due giorni per me a Roma, poi guardo in avanti, quando dovrei andare asarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, quindi non andrò a" ha detto il 22enne tennista altoatesino, a Roma in conferenza stampa nella sede della Fitp reduce dal trionfo agli Australian Open.

Ogni commento è superfluo, Jannik Sinner è il nostro campione. Ora però, per non influire negativamente sul suo percorso, per non stravolgere o ... (ilrestodelcarlino)

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi, giovedì 1° febbraio, si parla ancora della vittoria di Sinner agli Australian Open, ma anche di calciomercato e dei prossimi impegni ..."Farò del mio meglio! Grazie per la fiducia". Carlos Alcaraz risponde alla chiamata della Juventus e infiamma i social. Solo che a lasciare il commento sotto il post Instagram del club bianconero, in ...Tuttosport dedica la prima pagina alle ultime in casa Juventus: non solo le parole di Bremer in vista del derby d'Italia, ma anche l'arrivo in prestito di Carlos Alcaraz dal Southampton. Sulla destra ...