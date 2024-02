Sinner non dimentica mai Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Due volte in due giorni. Janniknon perde occasione per citare e coinvolgere Matteo. Lo ha fatto ieri nella conferenza stampa e oggi al Quirinale per la celebrazione della vittoria della Coppa Davis. Due passaggi per nulla casuali, che rivelano la sensibilità del fuoriclasse e la stima che Jannik nutre per il compagno di squadra che ha imboccato una lunga fase discendente. È come setendesse una mano, come potrebbe accadere nel ciclismo quando si rallenta per aspettare il compagno in difficoltà. Ovviamente in questo caso è diverso.ovviamente non ha alcuna intenzione di rallentare. Ma le parole scelte per coinvolgere Matteo rivelano quanto ci tenga al recupero di un tennista che vive un periodo di difficoltà ma che è stato molto forte: ha sfiorato uno storico successo a Wimbledon ...