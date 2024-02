Sinner e gli azzurri | applausi in cima al Colle

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – Da Palazzo Chigi al Colosseo. Dalla nuova (bellissima) sede della Fitp alla Camilluccia fino al. E non solo. La ’three days’ romana di Jannik, stavolta insieme ai compagni di squadra con i quali ha alzato la Coppa Davis, si è chiusa con l’appuntamento più bello e rappresentativo, nella ’casa’ del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C’era la Coppa Davis esposta, c’era il presidente del Coni Giovanni Malagò – "ho la sensazione che a Parigi possa interrompersi il digiuno di medaglie olimpiche nel tennis che dura dal 1924", ha detto – e la Federazione al gran completo dal presidente Angelo Binaghi in giù. E c’erano Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli, guidati da capitan Volandri con Berrettini e Vavassori, tutti sorridenti ed emozionati. Il presidente della Repubblica ha sottolineato come sia stato bello e ...

Sergio Mattarella ha incontrato Jannik Sinner e tutta la nazionale maschile di tennis vincitrice della Coppa Davis 2023.Tutti presenti compreso, ovviamente, Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open ...che non ci sia nessuna pressione per lei e per gli altri, perchè quello che è importante è l'impegno, la ...Pirateria TV, blitz della Polizia contro i “pezzotti”. 21 indagati per associazione segnali bloccati ...