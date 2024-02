Sinner all’incontro con Mattarella al Quirinale | “La Davis ci ha portato grandi emozioni”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oltre 47 anni dopo la mitica accoppiata Roland Garros-Coppa, il tennis italiano maschile è tornato a festeggiare nel giro di pochi mesi tra fine 2023 e inizio 2024 la conquista dell’Insalatiera ed il trionfo in singolare agli Australian Open. Jannikè stato il grande protagonista di entrambe le imprese, trascinando la squadra azzurra al successo nelle Finali di Malaga e centrando il suo primo titolo Major con un cammino strepitoso a Melbourne. Quest’oggi la squadra tricolore di capitan Volandri è stata ricevuta aldal Presidente della Repubblica Sergio, per l’incontro inizialmente previsto il 21 dicembre e poi rimandato per venire incontro al calendario degli eroi di Malaga.è stato scelto per parlare a nome di tutto il team di Coppanella ...