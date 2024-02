Sinner al Quirinale | una racchetta donata a Mattarella | «Complimenti e grazie per aver riportato la Davis in Italia»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nuovo riconoscimento per la stella del tennisno Jannik, neo vincitore degli Australian Open. Il campione, con in mano una(infiocchettata con il tricolore)...

I tennisti azzurri ospiti del Presidente della Repubblica in un incontro speciale per festeggiare le vittorie (dal nostro inviato Valerio Minutiello) ...Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagó, entrando in Quirinale per l'incontro tra la squadra che conquistato la Coppa Davis 2023 e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Il tennista italiano è arrivato, insieme ai compagni di squadra della Coppa Davis, a bordo di un van pronto per l'incontro con il Presidente della Repubblica italiana.