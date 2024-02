Silvio Berlusconi | Villa Certosa è in vendita | la cifra è mostruosa

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ci ha lasciato il 12 giugno dello scorso anno e la sua eredità si è divisa tra i figli, la sua ultima compagna Marta Fascina e i fratelli del Premier. Ora Pier, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi hanno deciso di mettere inla celebre e lussuosache il leader di Forza Italia usava come dimora estiva. Larichiesta fa girare la testa. Leggi anche: Vince un milione alla lotteria, poi il dramma: cosa succede un mese prima Leggi anche: Kate Middleton, nuovo dramma dopo il ricovero in ospedale, l’immensa dimora diLa storica dimora in Costa Smeralda fu comprata da...

Vendesi Villa Certosa . La residenza di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda , divenuta iconica nell’immaginario collettivo, è in vendita . Lo rivela il ... (ilfattoquotidiano)

Cosa non si fa per campare: l’ Isola dei Famosi aveva rischiato grosso quest’anno e ha rischiato per un pelo che le venisse staccata definitivamente ... (donnapop)

La famiglia Berlusconi mette in vendita Villa Certosa, in Sardegna, sulla Costa Smeralda, ecco quanto è valutata ...Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto amata da Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita. I figli di Berlusconi hanno concordato di vendere la residenza della Costa Smeralda per 500 milioni di ...Importanti dichiarazioni arrivate dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sul calcio.