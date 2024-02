Silent Hill The Short Message | Download GRATIS | Gameplay Trailer e dettagli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella serata di ieri, Sony ha tenuto il primo State of Play del 2024, rilasciando in concomitanza nel PlayStation Store, in modo del tutto GRATUITO, il nuovoTheThe: Potete giocarlosu PS5Thevi fa vestire i panni di Anita, una giovane donna che si avventura in un appartamento tempestato da leggende oscure e presunti suicidi. La trama diThesi svela attraverso il messaggio di Maya, l’amica di Anita, che la invita a scoprire la verità sull’appartamento maledetto. Anita dovrà ...

In occasione dello State of Play di Gennaio, Konami ha mostrato un nuovo Gameplay di Silent Hill 2 Remake, oltre a rilasciare Silent Hill: The Short Message GRATIS. Il filmato di gameplay presentato d ...Abbiamo completato in anteprima il nuovo capitolo di Silent Hill, protagonista dell'evento State of Play di gennaio.