Sicilia | era stato commissariato due volte | ma Schifani promuove il manager sponsorizzato da Fdi “Per colpa sua persi progetti milionari”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aveva subito due commissariamenti per “inadempimenti”, ma adesso è“promosso” come direttore dell’ospedale Civico di Palermo. È il caso di Walter Messina,dall’assessore regionale alle Infrastrutture, il meloniano Alessandro Aricò. È uno dei frutti della riunione di giunta di mercoledì sera, quando dopo la crisi avviata da Fdi (ma già in fase di pacificazione), per la bocciatura della legge che avrebbe salvato due deputati meloniani, il governo di Renatoha approvato la nomina deidella Sanità. Nomine che hanno accontentato – o quasi – ogni partito di maggioranza. L’uomo di Fdi – Così che per Fdi, e in particolare (ci tengono a sottolineare ufficiosamente alcuni meloniani) per l’assessore Aricò, arriva nel primo ospedale del capoluogono un ...