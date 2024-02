Siamo inondati di notizie | ma bisogna stare attenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sponsor storico dell’iniziativa ‘Cronisti in Classe’ è da sempre Confcooperative che segue il progetto del Resto del Carlino sin dalle sue prime edizioni. Andrea Pazzi, direttore di Confcooperative Romagna, martedì prossimo inizierà il Campionato di Giornalismo, perché è importante avvicinare i giovani ai quotidiani e alla carta stampata? "È importante aiutare i giovani a provare a cimentarsi su prodotti o progetti di giornalismo e soprattutto di buon giornalismo. Certamente la carta stampata è uno degli elementi fondamentali del concorso, ma riteniamo che questa iniziativa sia importante anche perché consente di avvicinare i giovani alle, a come si formano le, e a capire come si distingue una notizia vera da una non vera. Spero che gli insegnanti approfondiscano anche il tema del giornalismo vero, perché oggi...