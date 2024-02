Siamo da sempre vicini alle esigenze dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra gli sponsor del campionati di giornalismo non manca Banca Malatestiana, società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base, banca del territorio legatafamiglie epiccole e medie imprese. La presidente Enrica Cavalli spiega perché l’istituto di credito sostiene l’iniziativa del Carlino. "Banca Malatestiana – dice – è ancora una volta partner perché riconosciamo l’importanza dell’informazione e della promozione della cultura, soprattutto per le nuove generazioni. E poi il sostegno a iniziative come queste riflette l’impegno continuo della banca a favore deie della loro educazione, favorendo progetti che possono offrire ai ragazzi la possibilità di acquisire le capacità e le competenze fondamentali per poter accedere con successo al mondo del lavoro". Ritiene importante che i ragazzi utilizzino ...