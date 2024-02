Shawn Michales | “Ecco quale sarà il ruolo di Regal ad NXT”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Williamè una delle menti piu’ brillanti del dietro le quinte del business del wrestling. Dopo una brevissima parentesi in AEW, l’inglese è tornato a casa base ad NXT e recentemente ha decretato la nuova GM del roster si sviluppo.in una recente intervista ha dichiaratoildi William. Una roccia “Ha nominato Ava come GM e lei sta facendo un bel lavoro. Lui si è reso disponibile se lei avesse bisogno di un supporto. Avere una persona come William nel backstage è fondamentale, è una roccia. Lo rivedremo sicuramente in altri cameo.”

