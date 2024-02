Shammah e la sicurezza | “Io rapinata ma la mia Milano non è il Bronx”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Il post a caldo nella tarda serata di mercoledì per raccontare quello che le era appena accaduto su Facebook: "Non voglio aver paura per strada ain centro”. Poi il dietrofront ieri mattina, dopo essersi accorta "del percepito esageratamente polemico" che emergeva dalle decine di commenti a piè di sfogo. E il nuovo post, qualche ora dopo, per motivare la precedente retromarcia: "Non sono d’accordo che un episodio, anche molto sgradevole come ne succedono in tutte le città del mondo, butti una luce negativa sulla mia amata". Così lo stop-and-go social di Andrée Ruth, fondatrice e direttrice del Teatro Franco Parenti, ha quasi fatto passare in secondo piano il raid di cui è stata suo malgrado protagonista, contribuendo – ben oltre le intenzioni iniziali della diretta ...