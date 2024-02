Sfilate | maschere e spettacoli | Carnevale in Bergamasca

(Di giovedì 1 febbraio 2024), feste e: sono numerose le iniziative organizzate inper festeggiare il. In molte località di Bergamo e provincia vengono proposte occasioni di ritrovo, divertimento e aggregazione in costume, fra carri e. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Allo Spazio Caverna febbraio verrà animato dalla scoppiettante festa di: La maschera in persona. Una festa diffusa di quattro giorni, con tante sorprese. Sabato 10 febbraio alle 21.00, Lello Cassinotti del Teatro delle Ali, metterà in scena Artàban. La leggenda del Quarto Re Mago. Scopriremo la storia del Quarto Re Mago, quello che si è perso la Stella e la strada, che si è impolverato e ha consumato i sandali, che ha speso la vita a cercare e ad imparare e che in fondo assomiglia un po’ ad ...

Cinque Carnevali di Fuoriporta 2024 : tra borghi , carri, maschere e tradizioni. Ecco le migliori proposte per festeggiare in maschera. Carnevale ... (ilcorrieredellacitta)

Sono 29 le grandiose opere allegoriche che sfileranno sui Viali a Mare dal 3 al 24 febbraio. Nove carri di prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate in gruppo e otto maschere isolate. Il ...Un tuffo tra ma­schere, car­ri e co­riandoli per la 96a edizione del carnevale di Saluzzo, annoverato dal Mibact – Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – tra i 36 carnevali storic ...Il Carnevale di Binche (Belgio) è riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, è famoso per le sue maschere tradizionali, chiamate “Gilles”, che sfilano per le strade ...