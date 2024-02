Sesoldi | 400 gare nell’Use | Un sogno | altro che Nba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "In molti sognano l’Nba, ma il mio è sempre stato quello di vestire la maglia dell’Use". Con queste parole ha esordito Daniele, capitano dell’Use Computer Gross che nell’ultima partita vinta a La Spezia ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 400 presenze in biancorosso. Dalla trafila del settore giovanile fino alla prima squadra, l’esempio concreto di appartenenza e attaccamento alla maglia. Già la maglia, indossata all’età di 6 anni e mai più tolta, un secondo vestito cucito a su misura. "L’Use? Per me è casa, è famiglia - esordisce-. Poter giocare a casa mia, a questo livello e in questo contesto, è davvero una soddisfazione incredibile". Quattrocento presenze sono frutto di un lungo percorso fatto di sacrifici, vittorie e sconfitte. Tanti momenti da ricordare insieme a tutte le rispettive sensazioni. "Le partite in casa sono ...