Servizio civile | Fondazione impresa sensibile cerca 36 giovani in Toscana

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 –, pensionati, welfare e terzo settore. A questo sono dedicati i tre progetti diEts che rientrano nel bando deluniversale, in scadenza alle ore 14 del 15 febbraio 2024. Complessivamente, sono 36 i posti disponibili, rivolti, come da bando, aitra i 18 e i 28 anni. In dettaglio, il progetto ‘e futuro: 2024 anno europeo delle competenze” offre 12 posti nelle sedi di Arezzo, Bibbiena, Foiano Della Chiana, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Cortona, Livorno, Cecina, Piombino, San Giuliano Terme, Monsummano Terme, Prato. Il progetto ‘I pensionati attivi e contemporanei’ ha 20 posti disponibili nelle sedi di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, San Giovanni ...

