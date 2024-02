Serie C Il Riccione non si ferma a Trieste e sale al terzo posto in classifica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nontele. La Femminilestende di misura anche la Triestina a domicilio (1-0) e si porta a quattro punti dalla capolista Meran. Giornata decisamente importante quella dello scorso turno per le ragazze biancazzurre che prima hanno fatto il proprio dovere ae poi hanno avuto piacevoli notizie da quanto successo sugli altri campi. Alè bastato il gol realizzato da Scarpelli per chiudere il discorso lontano da casa. Tutto questo mentre finiva in parità il big match tra Meran e Venezia e il Sudtirol veniva bloccato dal Venezia 1985.C. Girone B (15ª giornata): Accademia Spal-Perugia 5-0, Sudtirol-Venezia 1985 2-2, Trento-Chieti 3-0, Triestina-Femminile0-1, Venezia-Meran 1-1, Vicenza-Condor Treviso 3-0, Villorba-Padova 2-1, L’Aquila-Jesina 0-5. ...

Le ginnaste riccionesi disputeranno il campionato nella massima serie. La sindaca Angelini: “Sono l’orgoglio della città, portano grandi valori” ...Da domani al 4 febbraio il Playhall di Riccione ospita le Finals di Coppa Italia maschile e femminile di pallamano. Sono coinvolte 16 squadre provenienti da dieci regioni, per circa 500 persone fra at ...Una scalata veloce, fatta in cinque anni, per salire dalla C alla massima serie del campionato della Federazione Ginnastica d’Italia, una scalata frutto di sacrificio, progettualità e determinazione q ...