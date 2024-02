Serie A | 23° giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 31 gennaio 2024 - Sarà Lecce-Fiorentina a inaugurare la 23esimadiA. Un turno questo che avrà nello scontro Scudetto fra Inter e Juventus, in programma domenica sera, il suo piatto principale. I nerazzurri si presentano alla sfida con un punto di vantaggio rispetto ai bianconeri e con una gara da recuperare: ovvio che in caso di successo, gli uomini di Simone Inzaghi farebbero un importante passo in avanti verso il tricolore. La terza forza del torneo, il Milan, sarà invece impegnato in quel di Frosinone. Atalanta-Lazio è l'altro appuntamento di rilievo del weekend: una partita, quella che si disputerà a Bergamo, che metterà in palio punti pesanti in chiave Champions League. La Roma ospiterà il Cagliari dell'ex Ranieri, mentre Napoli e Bologna faranno altrettanto con Verona e Sassuolo. A completare il quadro ecco Empoli-Genoa, ...