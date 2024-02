Serie A 2023 2024 | tutti i giocatori diffidati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Eccodellaaggiornati giornata per giornata: chi è a rischio squalifica? Scopriamolo assieme nell’elenco sempre aggiornato di Sportface.it, che vi propone la lista deientrati in diffida a causa delle ripetute ammonizioni collezionate e dunque per questo rischio squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Si entra in diffida per la prima volta, lo ricordiamo, al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito la lista sempre aggiornata. IDOPO LA VENTIDUESIMA GIORNATA Atalanta: Zappacosta, Ederson Bologna: Aebischer, Saelemaekers, Freuler Cagliari: Pavoletti Empoli: Fazzini, Grassi, ...