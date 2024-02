Senzatetto | numeri in crescita Il volontariato non basta serve un piano su vasta scala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È di nuovo emergenzain città dopo la scoperta che l’ex discoteca Majorca, abbandonata e fatiscente, si è trasformata di nuovo in un rifugio di fortuna per disperati. Ironia della sorte, a cinque anni esatti dall’omicidio di un clochard avvenuto proprio all’interno del vecchio dancing (nella foto). Lunedì, infatti, sono stati i vigili del fuoco a rinvenire, al primodella struttura di viale Marconi, i resti di un giaciglio, cibo e pentolame dopo essere stati chiamati per un filo di fumo che proveniva dall’edificio, segno di un fuoco acceso da uno sconosciuto per scaldarsi o farsi da mangiare. Ad oggi rimane sul piatto il nodo di una struttura ricettiva mancante in zona per poter ospitare situazioni emergenziali. Il problema, infatti, è confermato anche dal recente sgombero e messa in sicurezza di una fabbrica dismessa in via Mochi ...