Senzatetto in aumento in America | un gruppo di sarte ripara gratuitamente i loro vestiti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quasi 600mila: è questo, secondo le stime più ottimiste, il numero degli homeless, dei, che vice nelle grandi cittàne: da New York a Los Angeles, da San Francisco a Chicago, a Philadelpia. Un fenomeno in costante ascesa, come sottolinea lo studio della National Alliance to End Homelessness e dello Hud, il dipartimento per l’Edilizia e lo sviluppo urbano, secondo cui, tra il 2017 e oggi, inegli Stati Uniti sono aumentati del 6%, arrivando alla cifra monstre di 582.462. in pratica 18ni ogni 10mila non hanno un’abitazione dove vivere, e dormono all’aperto, in ripari di fortuna o in ricoveri organizzati dalle comunità. Si stima che tra il 2017 ad oggi, inegli Stati Uniti siano aumentati del 6%, arrivando a sfiorare i 600mila, una cifra impressionante. Di ...