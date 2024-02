Sensi | si sblocca la trattativa tra Inter e Leicester! Le ultime – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’in questi minuti sta chiudendo l’affare con il Leicester per la cessione di Stefano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare si è finalmenteto dopo leore. IN CHIUSURA – L’l’affare per la cessione di Stefanoin questa finestra di mercato. Raggiunta l’intesa finale tra il club nerazzurro e il Leicester, dove il centrocampista troverà l’allenatore italiano Enzo Maresca che lo ha fortemente voluto. L’operazione impostata dalle due società riguarda il trasferimento del calciatore a titolo definitivo con bonus da 2,5 milioni in caso di promozione del club in Premier League.-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...