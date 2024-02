Sensi | il Leicester lo aspetta | sta per volare È addio dall’Inter! ? Sky

(Di giovedì 1 febbraio 2024)sta perverso l’Inghilterra per raggiungere la sua nuova squadra, il. Il centrocampista saluta dopo quattro anni.? Stefanosta perverso il. Adrlo Enzo Maresca, attualmente primo in Championship e con l’obiettivo di risalire in Premier League. Dopo quattro anni, il centrocampista lascia l’Inter. Accordo ormai tutto trovato. In Inghilterra, come riferisce Gianluca Di Marzio da Sky Sport 24, si sottoporrà alle visite mediche per poi mettere la firma sul nuovo contratto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

A Leicester, Sensi troverà il connazionale Enzo Maresca, che alla seconda esperienza da allenatore sta comandando la seconda serie inglese: le Foxes sono prime in classifica, e tentano il ritorno in P ...Leicester City target Stefano Sensi is set to travel to England later today to complete a medical ahead of a move to the King Power Stadium on Deadline Day, with transfer guru Fabrizio Romano ...L' Inter sta chiudendo in questi minuti con il Leicester l'operazione Sensi. Raggiunta l'intesa finale, il centrocampista italiano volerà verso l'Inghilterra.