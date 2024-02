Sei Toscana | attenzione alle ceneri non spente di stufe e camini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – Con l’arrivo del freddo tornano ad accendersinelle case. Le sere passate al caldo di fronte al fuoco del camino però, a volte possono portare con sé anche alcuni problemi. Nei mesi invernali infatti aumentano in modo esponenziale gli incendi di cassonetti dovuti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla presenza dinon ancoragettate sbadatamente dai cittadini. Un problema di non poco conto che spesso causa gravi danni non soltantoattrezzature adibite alla raccolta, ma anche agli automezzi che raccolgono i rifiuti e, in alcuni casi,auto parcheggiate in prossimità dei contenitori o, peggio ancora,abitazioni. Bastano comunque pochissimi accorgimenti per garantire un corretto conferimento di ...