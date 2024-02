Se il bambino respira con la bocca | respirazione orale | conseguenze e cosa fare

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 1su 3male. Così l’Associazione Italiana per la Prevenzione dellazione(AIPRO) che spiega come la cosiddettazioneè un fenomeno in forte aumento negli ultimi anni e cause di diverse patologie e disfunzioni sia in età pediatrica che in età adulta. Una realtà complessa e articolata che è doveroso conoscere e approfondire. Scopriamo nel dettaglioaccade quando uncon la. Lazionenei bambini Lazioneè, come riportato in questo studio, una delle abitudini deleterie più comuni nei bambini. Il modo più adeguato perre è infatti ...